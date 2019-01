Em 30 dias, Cidade do Natal recebeu mais de 400 mil pessoas

No último domingo (6) foi realizado o encerramento das atividades da Cidade do Natal, e cerca de 400 mil pessoas passaram pelo local, e puderam desfrutar de mais de 60 apresentações que entreteve e encantaram a todos.

A cidade contou com um Presépio, Papai Noel, personagens do imaginário infantil por toda a Cidade do Natal, que fizeram a alegria de quem acompanhou de os 30 dias de festa, alem de uma praça de alimentação e área de show, e uma segurança reforçada.

Quem passou pela Cidade do Natal nestes dias encontrou ampla área kids gratuita, muita música e uma praça de alimentação com mais de 40 opções de pratos.

Adriane Lopes, prefeita em exercício, parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido na Cidade do Natal. “Quero parabenizar toda a nossa equipe que trabalhou incansavelmente para que esta festa fosse o que estamos vendo agora. Festa que marca a história da nossa cidade; uma festa de alegria e união”.

“Foram 30 dias de alegria, família e muita diversão. Além de movimentarmos a economia da nossa cidade, com 150 diretos e mais de 600 indiretos, com respeito, ética e responsabilidade, proporcionando um sorriso no rosto das nossas crianças”, ressaltou o prefeito Marquinhos Trad.

Foram 30 dias de festa, com média de público de 15 mil pessoas por dia, com mais de 60 atrações musicais, com destaque especial para as atrações nacionais com o Show da Luna e Família Lima. O encerramento da temporada ficou com Paulo Simões, fazendo um show com músicas que marcaram época em Campo Grande, como Trem do Pantanal.

