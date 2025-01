Em 6 dias, 15 mil mulheres já se alistaram voluntariamente nas Forças Armadas

Segundo informações do Ministério da Defesa, 15 mil mulheres já se inscreveram no alistamento militar voluntário, que antes era exclusivo para homens e obrigatório, até esta terça-feira (7).

O período para alistamento se encerra no dia 30 de junho, e segundo as Forças Armadas, a previsão é que sejam dedicadas 1.465 vagas, distribuídas em 28 municípios do país, para as candidatas que completam 18 anos em 2025.

A seleção ocorre em etapas para verificar aptidão física e inspeções de saúde, com exames clínicos e de laboratórios, e o primeiro passo é a inscrição em um município que participa da iniciativa, que em Mato Grosso do Sul são Campo Grande, Corumbá e Ladário, de forma presencial ou on-line, e escolher qual Força deseja ingressar.

Depois, há a realização de exames e testes de aptidão, e caso siga para a próxima etapa, a candidata faz uma seleção complementar dentro da Força à qual foi designada e, por fim, é feita a incorporação.

