Em Assunção, Longen defende cooperação industrial entre MS e Paraguai

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, participou da abertura da 14º edição da Expo Paraguai-Brasil, no Centro de Convenções da Conmebol, em Assunção, nesta quinta-feira (21). Na ocasião, ele recepcionou o vice-presidente do Paraguai, Pedro Alliana, e a vice-ministra de Indústria e Comércio, Lorena Méndez, no estande do Sistema Fiems.

Para Longen, a indústria brasileira tem uma conexão forte com a indústria do Paraguai. “Muitos empresários brasileiros estão aqui no Paraguai. Desta forma, a Federação das Indústrias tem um compromisso com o setor industrial de atender também a demanda desses industriais”, ressaltou.

Segundo o presidente, a feira proporciona também aos brasileiros conhecer um pouco das oportunidades que o país vizinho oferece. “É nessa intenção que organizamos essa comitiva para Assunção, a de trazermos relações comerciais para o setor empresarial. É muito importante que os empresários conheçam as oportunidades e é o que estamos fazendo aqui”.

A Fiems, por meio do CIN-MS (Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul), levou uma delegação de cerca de 30 empresários de Mato Grosso do Sul para participar do evento.

Durante a cerimônia de abertura, o vice-presidente do Paraguai ressaltou a segurança do país para os investimentos. "No Paraguai, contamos com benefícios fiscais especiais para quem se dedica a atividade produtiva".

A vice-ministra da Indústria e Comércio, Lorena Méndez, ressaltou a oportunidade de estreitar vínculos de cooperação através do evento. "Alcançamos um recorde de participação. São mais de 500 empresários e mais de 1,2 mil inscritos em dois dias de trabalho. É nosso desejo promover vantagens competitivas no nosso país".

A Expo Paraguai Brasil é o maior de negócios entre os países e é uma oportunidade de viabilizar debates e integração entre os setores.

