Em ato gentil, jovem tem marmita cancelada e ganha duas

Willyan Rodrigues compartilhou um fato inusitado nesta sexta-feira (22), no grupo do Facebook, Aonde ir em Campo Grande MS. O caso realmente surpreende e foge da realidade na qual muitos clientes são submetidos.

De acordo com a publicação, Willyan fez um pedido de marmita para almoçar, através do aplicativo iFood, na Churrascaria e Cantina do Zé. O pedido ultrapassou o tempo estipulado no aplicativo e o jovem contatou o estabelecimento para saber o motivo do atraso.

No telefonema, Jéssica atendeu e explicou que o irmão, que é dono do primeiro restaurante, que ele fez o pedido, não atendia suas ligações e pediu desculpas por não poder atender ao pedido.

Depois de uma ligação em que Jéssica surpreendeu por ser atenciosa e prestativa, segundo o jovem, ele compreendeu o motivo e foi a rua procurar algum lugar para almoçar, mas não encontrou.

Ao retornar a sua residência, um motorista do aplicativo de carro particular, 99POP, estava com duas marmitas enviadas por Jéssica, que não cobrou nem a entrega e as marmitas.

Colado as embalagens das refeições, havia mais um pedido de desculpas de Jéssica.

Willyan terminou a postagem elogiando a refeição e divulgando o ato, que apesar de ser simples, o deixou muito comovido por ter um tratamento ao cliente diferenciado.

