Em Campo Grande, 2 mil famílias serão beneficiadas com casa própria pela Agehab

A Agência de Habitação Popular de MS (Agehab) deverá beneficiar mais de 2 mil famílias, até o fim do ano, em Campo Grande.



A Agência mantém na Capital, em todo o Estado, programas e projetos como "Regularização Fundiária Urbana", "Substituição de Moradia Precária", "Produção Habitacional", e mais recentemente, o "Bônus Moradia".



A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, afirma que é feita mobilização para ampliar as políticas públicas habitacionais no Estado e a Capital é contemplada com várias ações. “Em Campo Grande realizamos a regularização fundiária de mais de 600 títulos somente em 2023. Lançamos o Projeto Bônus Moradia que auxilia com um subsídio na entrada, com recursos do Estado, que varia conforme a renda familiar na aquisição da casa própria financiada. A previsão inicial do projeto é atender mais de 700 famílias na Capital".





Regularização Fundiária Urbana



Foram entregues 663 títulos de regularização fundiária desde o início do ano, contemplando os bairros do Aero Rancho, Tarsila do Amaral, Portal Caiobá, Moreninhas I, II e III, Buriti, José Abrão, Parati, Recanto dos Rouxinóis, Estrela do Sul e Jardim das Hortênsias. Outros 118 títulos já estão prontos e mais 1.066 estão em andamento, todos serão concedidos até o final de 2023.





Bônus Moradia



Lançado em junho deste ano, o projeto Bônus Moradia concede subsídio de até R$ 25 mil - na entrada - para facilitar a aquisição da casa própria financiada. Em Campo Grande a previsão inicial é atender 770 famílias.





A AGEHAB está com projetos de 510 unidades habitacionais em parceria com o governo Federal e o município, em fase de análise na Caixa, para contratar este ano. O Estado irá aportar a contrapartida necessária para completar o valor do investimento. Estas unidades serão destinadas para famílias do Grupo 1 com renda de até R$ 2.640,00.



