Em Campo Grande, grupo organiza manifestação em apoio a Mari Ferrer

Em Campo Grande, um grupo está organizando uma manifestação pacífica no dia 8 de novembro, às 15h horas, em apoio a influenciadora digital Mariana Ferrer. A manifestação tem previsão de iniciar na obra do Aquário do Pantanal até a sede da OAB-MS.

A orientação é que os manifestantes usem máscaras, levem água e boné, além de irem de roupas brancas e cartazes em apoio a jovem.

A decisão que inocentou o empresário André de Camargo Aranha, suspeito de estuprar Mariana, 23 anos, em uma festa de 2018, causou revolta.

Decisão

O empresário inocentando nesta terça-feira (3) baseada em novos precedentes jurídicos. Segundo o jornal O Intercept, o Ministério Público considerou que houve “estupro culposo”, quando não há a intenção de estuprar.

A decisão diz que o empresário não tinha como saber que Mariana não estava em condições de consentir a relação sexual. A influencer alega ter sido drogada e ter sofrido com um lapso de memória, informação corroborada por mensagens enviadas a amigos logo após o episódio e pelos depoimentos da mãe dela e do motorista de aplicativo.

