Em carta, irmão de Garon fala sobre acidente de avião: 'coração em pedaços'

“Coração em pedaços”, diz carta escrita por Antônio Maia, após a morte do irmão Garon Maia Filho, 42 anos e do sobrinho Francisco Veronezi Maia, de 11 anos. Eles sofreram um acidente fatal de avião no sábado em Vilhena (RO).

Na publicação, destinada a aviadores, Antônio fala sobre a experiência do irmão como piloto e confirma que ele tinha o hábito de voar da fazenda no município de Comodoro, no Mato Grosso, para o aeroporto em Vilhena, para abastecer. Em testemunho emocionante, ele cita também a pequena distante, de apenas 8 minutos, que para a família, se tornou a eternidade.

Confira na íntegra:

Boa tarde queridos amigos

Agradeço a todos os amigos, familiares e tambem a comunidade dos aviadores por todas as mensagens de condolencias feitas com muito amor e carinho!

Nosso momento é de extrema tristeza, meu coraçao esta em

Pedaços!

Estavamos fora do Brasil e desde ontem estamos em transito para chegar em Guarulhos e depois Campo Grande, despedir do meu querido irmão, meu grande companheiro exelente aviador, fizemos muitas missões juntos e vivemos ótimos momentos. Mais dificil ainda despedir do meu amado sobrinho Kiko que parte tão cedo!

Vou dedicar todo amor que eu tinha por eles para Clarinha irmã do Kiko, que ontem perdeu o pai e o irmão nessa tragédia!

Somente Deus e talvez as autoridades possam nos dizer oque pode ter acontecido nesse vôo, um vôo de rotina para meu irmão que foi abastecer um Baron em Vilhena, pegar uma pizza para o jantar e retornar para Fazenda Uberaba 8 minuntos de voo total!

Eles estavam com pressa por causa do por do sol, abasteceram e até deixaram a pizza para trás pois estava demorando muito e se esperassem não iriam chegar a tempo na fazenda!

Decolaram com tanque cheio em 2 pessoas, dentro envelope do Baron, voaram 5 minutos e repentinamente algo acontece, (penso em perca de potencia, suspiro entupido, combustivel, alimentacao, nao sei somente especialistas poderão descobrir)

A região tem um transição de terreno, uma pequena serra, com mata e algumas aberturas, eles curvaram a direita sentido a uma abertura de pastangens, a mais limpa ao redor, segundo relatos, sitiantes que viram avião perdendo altura e infelizmente por alguns metros não conseguiram pousar no pasto, o aviao caiu estolado dentro da mata!

Que Deus receba meu irmão e sobrinho queridos na sua Casa!

Amem.

*Antônio estava em viagem desde dia 10 de julho. Vídeo divulgado pela imprensa, em que Francisco aparece pilotando, foi filmado dia 27/07, em um voo local sobre a fazenda.

