Em clima natalino, Shopping Norte Sul terá 'Trono Pet' este ano

O Norte Sul Plaza abriu espaço para os pets na celebração de Natal que terá a decoração inaugurada neste sábado (11), no Espaço do Papai Noel, para que todos da família, incluindo os membros de quatro patas, possam tirar fotos com o bom velhinho.

Intitulada “Uma noite de Natal”, a decoração deste ano do shopping traz alguns elementos da cultura britânica, como os postes de iluminação típicos de Londres, o quebra-nozes e, claro, um pouco de neve.

“Os pets são verdadeiros integrantes das famílias e, neste momento tão simbólico do ano, não poderíamos deixá-los de fora. É uma chance para todo mundo garantir aquela recordação especial de Natal junto com seu pet”, afirma a coordenadora de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Carolina Zimmermann.

A grande estrela do Natal, o Papai Noel, também já tem dia certo para chegar ao Norte Sul Plaza: o feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, às 16h.

A chegada do Papai Noel terá pipoca e algodão doce gratuitos para toda a família. Além disso, tem uma programação cultural que vai agradar crianças e adultos, como a apresentação de um coral infantil, espetáculo de ballet e a presença de vários personagens interativos no cortejo tradicional do Papai Noel pelos corredores do empreendimento.

