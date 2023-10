Em comemoração ao Dia das Crianças, prefeitura dá início à semana de atividades

A prefeitura de Campo Grande abriu, na tarde desta terça-feira (10), a programação em alusão ao Dia das Crianças, que segue com várias atividades, atrações culturais e palestras gratuitas para toda a população até sábado (14).

A abertura do evento contou com a participação da prefeita Adriane Lopes, que destacou a importância do evento para a conscientização sobre a violência contra as crianças, e quais ações tomar para que esses abusos acabem.

“Queremos dar um pontapé inicial com essa pauta aqui durante a programação, que impede as crianças de terem acesso a pessoas ou de denunciarem a violência. Logo queremos levar esse assunto para dentro das escolas, com palestras de prevenção ao abuso sexual infantil, proteção jurídica das crianças e adolescentes para combater a violência sexual e doméstica, distúrbios de comportamento e transtornos emocionais, entre diversos outros. Esse é o nosso maior interesse em sermos parceiros dessa programação”, afirmou a prefeita.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (11)

O dia de atividades começa a partir das 14h30, com a palestra sobre autolesão e suicídio em crianças e adolescentes, com a psicanalista Ângela Maria Coimbra.

Às 16h, outra palestra aborda a prevenção ao abuso sexual infantil por meio da identificação de sinais de abuso e violência sexual, ministrada pela psicanalista, escritora e palestrante sobre prevenção e cuidado de vítimas de abusos, Viviane Vaz.

Quinta-feira (12)

A partir das 14h30, a advogada Glaucia Silva Leite coloca em destaque a proteção jurídica de crianças e adolescentes no combate a violência sexual e doméstica.

Na sequência, às 16h, a psicóloga Nilma Neide fala aos participantes sobre o tema “Distúrbios de comportamento e transtornos emocionais”.

Sexta-feira (13)

Começando às 14h, a sexóloga Debora Mariano fala sobre prevenção ao abuso sexual infantil e fala sobre identificar sinais de abuso e violência sexual.

Logo após, a partir das 15h, a vulnerabilidade da criança atípica é tema da palestra ministrada pelo professor especialista em psicopedagogia e analista de comportamento, Celso Cavalheiro.

Sábado (14)

No sábado (14), às 14h30, a advogada especialista em Direito Digital, Dayane Lupoli, fala sobre redes sociais seguras.

Às 16h, fechando o ciclo de palestras, a psicanalista Ângela Maria Coimbra apresenta a palestra “Autolesão e suicídio em crianças e adolescentes”.

Além das palestras, a criançada também aproveitará, em um pocket show com direito a bailarinos, cantores ao vivo e efeitos especiais, o chá revelação do mais novo integrante da família do Senhor e Senhora Rena.

Após a revelação, o público será convidado a ajudar a escolher o nome da reninha, votando pelo Instagram do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

Os interessados em participar da programação podem estar realizar o check-in das atividades ofertadas, além de acompanhar em tempo real todas as notícias e imagens relacionadas a Semana da Criança pelo site do SOS Criança.

Deixe seu Comentário

Leia Também