Em comemoração aos 10 anos, Bosque faz superpromoção para fãs de Bruno e Marrone

A dupla Bruno e Marrone se apresentará em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês no dia 1º de setembro. O evento será um acontecimento histórico para o cenário musical sertanejo, pois acontecerá também a gravação de um DVD celebrando a carreira dos cantores.

Para presentear seus clientes, o shopping lança no dia de seu aniversário nesta terça-feira (15), uma promoção incrível para os fãs de Bruno e Marrone.

A cada R$200 em compras, o cliente ganha o direito de levar um ingresso na pista premium do show por apenas R$50. Serão válidas até 2 trocas por CPF e a promoção rola entre os dias 15 e 31 de agosto. Para participar, basta apresentar as notas das compras do Shopping Bosque dos Ipês no ponto de troca, localizado no primeiro piso, em frente ao cenário instagramável inspirado em Londres.

Além das músicas mais conhecidas pelos fãs, Bruno e Marrone ainda gravarão cinco canções inéditas. O show acontece em um momento de grande celebração para o Shopping Bosque dos Ipês, que comemora 10 anos.

Shows

O show de Bruno e Marrone é um dos mais aguardados em Campo Grande e segundo a dupla, a cidade não foi escolhida por acaso para a gravação do DVD. Em um vídeo sobre a apresentação, Marrone chega a lembrar que os fãs sul-mato-grossenses sempre foram muito carinhosos com a dupla.

Esse é apenas um dos shows que o Shopping Bosque dos Ipês receberá até o final do ano. Na agenda de eventos já estão confirmados grandes nomes como Adriana Calcanhotto, Roupa Nova, Seu Jorge e Pitty.

Os ingressos para o show de Bruno e Marrone estão à venda pelo site https://ingressos.santoshow.com.br/comprar-ingresso/bruno-e-marrone-campo-grande-3190.

Deixe seu Comentário

Leia Também