Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Em cruzeiro, esposa cai no mar, homem tenta salvá-la e casal morre afogado

Segundo relatos, a mulher teria sido derrubada do navio por ventos de quase 90 km/h enquanto tirava uma selfie

08 agosto 2025 - 19h06Gabrielly Gonzalez, com Metrópoles

Um casal de turistas vietnamitas que participava de um cruzeiro na Grécia morreu afogado depois de cair no mar próximo à praia de Sarakiniko, na ilha turística de Milos. Segundo relatos, a mulher teria sido derrubada do navio por ventos de quase 90 km/h enquanto tirava uma selfie. O marido caiu na água ao tentar salvá-la.

De acordo com um porta-voz da Guarda Costeira, os dois os corpos foram encontrados no mar e levados para um centro de saúde local, onde as mortes foi confirmada.

O Ministério da Proteção Civil informou que rajadas de vento atingiriam 88 km/h, especialmente no sul do Mar Egeu e no Mar de Creta. Devido às condições extremas, a maioria das balsas partindo de Piraeus e de outros portos de Atenas foi suspensa, com cancelamentos e atrasos nas rotas para as Cíclades e o Dodecaneso.

As autoridades portuárias afirmam que estão monitorando a situação e só permitirão a retomada das viagens quando houver segurança. Ventos fortes são comuns na Grécia nesta época do ano.

Em comunicado, o Observatório Nacional de Atenas também alertou para o risco elevado de incêndios florestais causados pelos ventos, especialmente nas regiões leste e sul do país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Felca denuncia Hytalo Santos por sexualização de menores e conteúdo voltado a pedófilos
Geral
Felca denuncia Hytalo Santos por sexualização de menores e conteúdo voltado a pedófilos
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Hilux envolvido em acidente -
Justiça
Motorista de Hilux envolvido em acidente grave pede absolvição na Justiça
Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular
TJMS regulamenta permuta de magistrados com outros tribunais
Justiça
TJMS regulamenta permuta de magistrados com outros tribunais
Foto: Unsplash
Geral
Estadunidenses pagarão mais caro no café, carnes e carros devido ao tarifaço sobre o Brasil
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Compra de pick-up em Antônio João vira alvo de investigação do MPMS
Imagem Ilustrativa -
Geral
Veículos do MPMS terão internet via satélite com contrato de mais de R$ 62 mil
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Polícia
Rapaz acusado de matar padrasto com 17 facadas no Nova Lima é preso pela PM

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande