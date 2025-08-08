Em cruzeiro, esposa cai no mar, homem tenta salvá-la e casal morre afogado

Um casal de turistas vietnamitas que participava de um cruzeiro na Grécia morreu afogado depois de cair no mar próximo à praia de Sarakiniko, na ilha turística de Milos. Segundo relatos, a mulher teria sido derrubada do navio por ventos de quase 90 km/h enquanto tirava uma selfie. O marido caiu na água ao tentar salvá-la.

De acordo com um porta-voz da Guarda Costeira, os dois os corpos foram encontrados no mar e levados para um centro de saúde local, onde as mortes foi confirmada.

O Ministério da Proteção Civil informou que rajadas de vento atingiriam 88 km/h, especialmente no sul do Mar Egeu e no Mar de Creta. Devido às condições extremas, a maioria das balsas partindo de Piraeus e de outros portos de Atenas foi suspensa, com cancelamentos e atrasos nas rotas para as Cíclades e o Dodecaneso.

As autoridades portuárias afirmam que estão monitorando a situação e só permitirão a retomada das viagens quando houver segurança. Ventos fortes são comuns na Grécia nesta época do ano.

Em comunicado, o Observatório Nacional de Atenas também alertou para o risco elevado de incêndios florestais causados pelos ventos, especialmente nas regiões leste e sul do país.

