Em dois dias, 133 veículos foram multados por ultrapassagens indevidas em MS

Entre os dias (06) e (07), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou 133 multas por ultrapassagens indevidas, por meio de imagens de câmeras de seguranças na BR-163. Os flagrantes aconteceram em Caarapó, Nova Alvorada do Sul, Coxim e Campo Grande.

De acordo com Ademir Pereira, coordenador de atendimento da CCR MSVia, unidades da PRF que participaram da ação foram preparadas para receber as imagens da Concessionária e posicionadas em pontos estratégicos para controlar as câmeras em um raio de 10 quilômetros de rodovia.

Dessa forma, foi possível detectar infrações cometidas à distância, nos dois sentidos da rodovia. “Os agentes da PRF puderam identificar os infratores a longa distância e, depois, os abordaram quando passaram nas proximidades do Posto Móvel”, afirma o coordenador. “Além da fiscalização, a ação tem também caráter educativo, pois, no momento da autuação, o motorista é convidado a rever a infração que cometeu, onde são reprisadas as imagens das câmeras”, complementa.

A BR-163/MS conta com 477 câmeras de CFTV dispostas ao longo dos 845,4 quilômetros de extensão da rodovia. O monitoramento é realizado integralmente pela CCR MSVia por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) e a PRF tem acesso a todas as imagens.

Operação Páscoa

As ações de fiscalização continuam durante todo o período do feriado. Cerca de 180 mil veículos devem trafegar pela rodovia até domingo (09/04). Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia, oferecendo aos clientes socorro médico e mecânico 24h por dia.

