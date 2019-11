Em eleição apertada, Chiquinho é reeleito no Sindifiscal

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Com 51,51% dos votos, Francisco Carlos de Assis, Chiquinho, representante da chapa 30 venceu Pablo de Barros da chapa 10 que teve 48,49% dos votos e comandará o Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal-MS) pelos próximos três anos.

A eleição aconteceu na manhã deste sábado (23), em diversas delegacias sindicais e no Conselho Fiscal, distribuídos pelo Mato Grosso do Sul.

Dos 1143 associados entre ativos e aposentados estão aptos a votar, apenas 798 compareceram aos locais de votação.



O fiscal tributário estadual é um cargo da Secretaria de Estado de Fazenda e sua função é fiscalizar os tributos estaduais, o principal deles é o ICMS.

O trabalho é realizado nos postos fiscais, na fiscalização móvel, nas agências fazendárias, nos aeroportos, nos Correios, nas transportadoras e na parte interna da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

