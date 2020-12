Em estado de emergência Hemosul convoca doadores de sangue O+, A+, B+ e O

Brenda Assis, com informações da assessoria

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul está em estado de emergência para os tipos sanguíneos O+, O-, A+ e B+. A instituição lembra que neste sábado (5), o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul abrirá as portas para atendimento das 7h às 17h.

O atendimento em período integral a cada primeiro sábado do mês surgiu da necessidade de atender aqueles doadores que não podem comparecer a unidade durante a semana ou no sábado pela manhã. A medida está em vigor desde agosto.

Manter o estoque estratégico de todos os tipos sanguíneos é fundamental para atender a demanda de hospitais da rede pública e privada do Estado que são atendidos pela instituição.

Vale lembrar que além da demanda espontânea, é possível programar a doação para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, ter idade entre 16 e 69 anos, entre outros critérios. Mais informações podem ser conferidas no site.

O Hemosul fica na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

