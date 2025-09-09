Menu
Em evento nacional, MS é destaque em sustentabilidade

O governador Eduardo Riedel conduziu uma palestra sobre as perspectivas econômicas e sociais do Estado no Rio de Janeiro

09 setembro 2025 - 16h45Taynara Menezes
Governandor Eduardo Riedel foi o palestrante do eventoGovernandor Eduardo Riedel foi o palestrante do evento   (Foto: Wagner Pinheiro)

Durante uma palestra sobre as perspectivas econômicas e sociais do Estado do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), no Rio de Janeiro, o governador Eduardo Riedel, condutor do evento, destacou o crescimento industrial em Mato Grosso do Sul, que segue com sustentabilidade e abertura de novas oportunidades.

Com o tema “Mato Grosso do Sul e a nova agenda Global”, Riedel priorizou a segurança alimentar, transição energética, inclusão social e sustentabilidade. 

“Há 25 anos éramos um Estado eminentemente agrícola, hoje é agroindustrial. Estamos focados nos eixos de desenvolvimento para que amplie esta industrialização, que já chegou na proteína animal, grãos direcionados para energia ou alimento, cana de açúcar na produção de etanol e energia, assim como a celulose”, afirmou o governador.

A sustentabilidade foi o assunto principal da conversa, Riedel citou que o Estado pretende neutralizar a emissão de carbono até 2030. “Nosso mapa de ocupação do solo nos últimos 15 anos mostra que o crescimento ocorreu em pastagem degradada, uma oportunidade de transformar pastagem em grãos, floresta plantada, energia e outras culturas. Mudança importante na economia e ao meio ambiente, com balanço de carbono”.

Durante o evento foi apresentado as novas culturas e oportunidades abertas em Mato Grosso do Sul. No campo se abriu novas fronteira agrícolas na produção de amendoim e de laranja, que já dispõe de grandes grupos mundiais investindo e produzindo no setor.

“Os principais players (citricultura) entraram em MS com muita força, devido a doença de greening em São Paulo. Adquirindo áreas e com grandes projetos no Estado. Já estão chegando a 40 mil hectares de produção e 35 mil toneladas – estando em terceiro ou segundo (produção) nos próximos quatro anos, com a indústria seguindo no mesmo caminho”, mencionou o governador.

Obras em destaque

Do outro lado está a produção da celulose com a fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo e novas unidades em Bataguassu (Bracell) e Inocência (Arauco). Para isto inclusive foi feita a concessão de 870 km de rodovias pela “Rota da Celulose”, para impulsionar e qualificar a logística.

Riedel também destacou a implantação da rota bioceânica, que vai encurtar o destino dos produtos de Mato Grosso do Sul aos portos chilenos e ao Oceano Pacífico. “Está sendo construída a ponte binacional entre Paraguai e Brasil, que vai viabilizar a rota, passando pelo chaco paraguaio, norte da Argentina e portos chilenos, diminuindo em 14 dias a viagem de navio rumo aos mercados asiáticos. Ela (rota) será viável e operacional em 2027, com obras prontas em 2026”.

A palestra conduzida pelo governador ocorreu na nova sede do CEBRI. O evento é realizado pela entidade, em parceria com o Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG). Mais uma oportunidade de apresentar o Estado para sociedade civil e setor empresarial.

 

