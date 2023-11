Em luta contra tumor, Laudo Felix precisa de doações de sangue para cirurgia

O professor Laudo Felix, de 60 anos, descobriu há cerca de um mês um tumor em seu rim direito, e na batalha contra o câncer, precisará remover o órgão. Mas para isso, a família do educador precisa de doações de sangue para a realização do procedimento.

Ao JD1, Sabrina Felix, filha de Laudo, disse que o pai, que atuou como professor de matemática por 29 anos em diversas escolas da Capital, descobriu recentemente o tumor após um susto e que a indicação médica foi a retirada do rim direito, afetado pelo tumor, o mais rápido possível.

“Meu pai urinou sangue e fomos ao hospital. Chegando lá ele realizou alguns exames e na tomografia foi encontrado o tumor, com cerca de 11 cm no rim direito. O médico informou que ele deveria passar por cirurgia para remoção do rim direito e do tumor o quanto antes”, explicou.

Sabrina detalha que essa não é a primeira vez que algo assim acontece, porém, pontua que da última vez, em 2012, o tumor encontrado era menor e benigno, e não exigiu a retirada completa do rim.

“Ele teve um tumor no mesmo rim em 2012, mas este era bem menor. Ele fez a cirurgia para remoção e a biópsia mostrou que era benigno, então não foi necessário dar continuidade com procedimentos oncológicos”, completou.

Devido a cirurgia, Laudo precisará de sangue A+, mas a família ressalta que sangue de qualquer tipagem é bem-vindo, já que abastecerá o estoque campo-grandense e permitirá que outras vidas sejam beneficiadas pela doação.

Como doar:

É necessário que o doador esteja portando qualquer documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai, mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado.

As doações podem ser feitas até a próxima segunda-feira (27), data da cirurgia, na Santa Casa da Capital, localizada na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 88, no Centro, ou no Hemosul Coordenador, que fica na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 1304, também no Centro, e fazer a doação de sangue em nome de Laudo da Silveira Felix.

