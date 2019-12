Em média, Governo entregou 9 moradias por dia em MS

No primeiro ano do segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado entregou uma média de nove moradias por dia em Mato Grosso do Sul.

Balanço divulgado pela Agência de Habitação Popular (Agehab) revela que foram entregues à população 2.985 unidades habitacionais entre 1º de janeiro e 30 de novembro em 32 cidades sul-mato-grossenses.

Capital mundial do ecoturismo, Bonito foi uma das beneficiadas. A entrega de 100 casas com sistemas de aquecimento solar no Residencial Bonito I beneficiou Marina Cabral em 11 de novembro.

“Estou muito feliz, ganhei minha casa, nunca tive minha casinha, morei anos de aluguel”, comemorou ela no dia da entrega, feita pela diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Ela destacou a parceria no setor habitacional que reúne investimentos dos governos Federal, Estadual e Municipal. “É assim que caminhamos, buscando cada vez mais construir moradias de qualidade”, destacou.

Novas moradias

Também neste ano, 446 moradias foram contratadas pelo poder público com um valor total de R$ 22,1 milhões – recursos da União (R$ 16,8 milhões), do Estado (R$ 4 milhões) e dos municípios beneficiados (R$ 1,2 milhão).

Outras 4,6 mil unidades habitacionais seguem em construção em Mato Grosso do Sul. Entre elas, 1,6 mil apartamentos já sorteadas em Campo Grande. As obras devem ser concluídas no 1º semestre de 2020.

