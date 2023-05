Em menos de 24h para encerrar, Receita espera mais de 9 mil declarações em MS

Termina hoje (31), o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023. Em Mato Grosso do Sul, a Receita Federal espera receber, pelo menos, 552 mil declarações, porém, faltando menos de 24 horas para o término, e mais de 9 mil contribuintes ainda não entregaram o documento.

De acordo com a Receita Federal, somente nesta terça-feira (30), foram entregues 39.816 declarações, sendo recorde para um dia desde a abertura do prazo, em 15 de março. O prazo termina às 22h59 (MS) do dia 31 de maio de 2023.

O Imposto de Renda 2023 deve ser declarado por pessoas físicas, residentes no Brasil, que se enquadraram em uma das situações previstas pela Receita Federal.

Quem deixar de entregar a declaração a tempo está sujeito ao pagamento de uma penalização mínima de R$ 165,74, mas ela pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, dependendo do caso, o contribuinte pode até ficar com o nome sujo e ter o CPF apontado como irregular pelo Fisco.

Como consultar?

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

