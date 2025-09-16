Em parceria com universidades, Cetran realiza Seminário de Segurança Viária

O Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran-MS), está realizando nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17) o Seminário de Segurança Viária – Trânsito e Saber, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O evento, que conta com a participação ativa das universidades da região, tem como objetivo promover a reflexão e a troca de experiências sobre a segurança no trânsito.

De forma inédita, o Cetran-MS chegou ao meio acadêmico, reunindo especialistas, autoridades, profissionais da área e universitários, com o intuito de fortalecer ações voltadas à conscientização e educação para o trânsito em Mato Grosso do Sul.

A presidente do Cetran-MS, Regina Maria Duarte, destacou a relevância da parceria com as universidades para o avanço das ações do Conselho.

“Este seminário marca um momento muito importante para o Cetran-MS. Já atuamos em aldeias indígenas, escolas rurais, e em vários outros segmentos da sociedade, mas faltava chegar às universidades. Este evento é o início dessa aproximação com o ensino superior. Agradeço a todas as instituições envolvidas nessa jornada”, afirmou Regina.

Ary Carlos Barbosa, secretário-adjunto da Sejusp-MS, também enfatizou a importância do evento para os acadêmicos: “O trânsito é um exercício diário de cidadania. Quando cada um faz sua parte e respeita o outro, todos se protegem. O que aprendemos aqui não é apenas para uma prova ou um diploma: é para a vida”, disse.

A participação das universidades

A programação do seminário inclui diversas palestras, painéis e debates sobre temas essenciais como legislação de trânsito, educação para o trânsito, estatísticas de acidentes e medidas preventivas.

Além da UCDB, que sedia o evento, também estão participando as universidades Uniderp, Unigran, Insted e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), todas contribuindo para o fortalecimento do diálogo entre o conhecimento acadêmico e a prática cotidiana de segurança viária.

Alan Diniz Cabral, conselheiro do Cetran-MS, destacou a importância do envolvimento dos estudantes: “A ideia do júri simulado é justamente sensibilizar os acadêmicos sobre a gravidade de certas atitudes no trânsito. Muitos acidentes fatais envolvem jovens, tanto como motoristas quanto como passageiros. Discutir isso dentro do ambiente universitário é fundamental para criar uma mudança de comportamento”, afirmou.

O seminário segue com uma programação focada na conscientização, buscando formar uma rede de conhecimento e ação para promover a segurança viária no estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também