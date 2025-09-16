Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Em parceria com universidades, Cetran realiza Seminário de Segurança Viária

Evento busca promover a reflexão e a troca de experiências sobre a segurança no trânsito

16 setembro 2025 - 19h15Taynara Menezes
Evento reune acadêmicos de diversas universidades Evento reune acadêmicos de diversas universidades   (Foto: Reprodução)

O Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran-MS), está realizando nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17) o Seminário de Segurança Viária – Trânsito e Saber, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O evento, que conta com a participação ativa das universidades da região, tem como objetivo promover a reflexão e a troca de experiências sobre a segurança no trânsito.

De forma inédita, o Cetran-MS chegou ao meio acadêmico, reunindo especialistas, autoridades, profissionais da área e universitários, com o intuito de fortalecer ações voltadas à conscientização e educação para o trânsito em Mato Grosso do Sul.

A presidente do Cetran-MS, Regina Maria Duarte, destacou a relevância da parceria com as universidades para o avanço das ações do Conselho.

“Este seminário marca um momento muito importante para o Cetran-MS. Já atuamos em aldeias indígenas, escolas rurais, e em vários outros segmentos da sociedade, mas faltava chegar às universidades. Este evento é o início dessa aproximação com o ensino superior. Agradeço a todas as instituições envolvidas nessa jornada”, afirmou Regina.

Ary Carlos Barbosa, secretário-adjunto da Sejusp-MS, também enfatizou a importância do evento para os acadêmicos: “O trânsito é um exercício diário de cidadania. Quando cada um faz sua parte e respeita o outro, todos se protegem. O que aprendemos aqui não é apenas para uma prova ou um diploma: é para a vida”, disse.

A participação das universidades

A programação do seminário inclui diversas palestras, painéis e debates sobre temas essenciais como legislação de trânsito, educação para o trânsito, estatísticas de acidentes e medidas preventivas.

Além da UCDB, que sedia o evento, também estão participando as universidades Uniderp, Unigran, Insted e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), todas contribuindo para o fortalecimento do diálogo entre o conhecimento acadêmico e a prática cotidiana de segurança viária.

Alan Diniz Cabral, conselheiro do Cetran-MS, destacou a importância do envolvimento dos estudantes: “A ideia do júri simulado é justamente sensibilizar os acadêmicos sobre a gravidade de certas atitudes no trânsito. Muitos acidentes fatais envolvem jovens, tanto como motoristas quanto como passageiros. Discutir isso dentro do ambiente universitário é fundamental para criar uma mudança de comportamento”, afirmou.

O seminário segue com uma programação focada na conscientização, buscando formar uma rede de conhecimento e ação para promover a segurança viária no estado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Márcio Sampaio Ocampos usou a tribuna -
Política
Empresário critica corredor de ônibus na rua Bahia e defende retorno da terceira faixa
A autora das propostas, Tereza Cristina, e o relator, Plínio Valério
Geral
Comissão aprova nomeação de trechos da BR-419 em homenagem a líderes de MS
Juiz Ariovaldo Nantes Corrêa -
Justiça
CNJ julga improcedente pedido de juiz contra promoção de desembargador em MS
Juiz Aluízio Pereira dos Santos -
Justiça
Juiz obriga partes a justificar imprescindibilidade de testemunhas para júri em MS
Divulgação -
Cidade
Após 19 anos no interior, juiz Eduardo Trevisan assume 2ª Vara de Direitos Difusos na Capital
Prefeitura contesta liminar que paralisa construções no Parque do Prosa
Cidade
Prefeitura contesta liminar que paralisa construções no Parque do Prosa
Ministro Flávio Dino -
Interior
STF manda demitir servidores condenados por corrupção em Ribas do Rio Pardo
Vítima morreu na Avenida Manoel da Costa Lima
Justiça
Acusado de matar jovem após briga em tabacaria vai a júri nesta terça
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/9/2025
Nesse ano serão dois dias de evento
Geral
Corrida do Pantanal 2025 exigirá mais rendimendo de corredores, avaliam especialistas

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira