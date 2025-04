Em posse na Corregedoria-Geral da PGE, Fabíola Marquetti destaca "busca por aprimoramento"

Reconduzidos aos cargos de corregedora-geral e corregedor-geral adjunto da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Fabíola Marquetti Sanches Rahim e Dênis Cleiber foram empossados na última semana para exercerem a função no biênio de 2025-2027.

Fabíola Marquetti destacou a importância de um trabalho pautado na escuta, na proximidade e na busca constante por aprimoramento ao fazer um balanço de sua gestão à frente da Corregedoria-Geral. “A correição é um momento em que as pessoas abrem seus corações. Temos a oportunidade de ouvir procuradores e servidores, e todos se sentem muito à vontade para nos mostrar a realidade de seus setores. Tem sido uma experiência extremamente enriquecedora poder conhecer cada pessoa que compõe a Procuradoria. Hoje, já somos mais de 500. Com esse olhar e com esse propósito, seguimos com mais dois anos pela frente”, afirmou.



Em seu discurso, Dênis Miyashiro relembrou as ações desenvolvidas na Corregedoria. “Ao longo desses dois anos, realizamos 27 correições, 22 orientações preliminares, três processos disciplinares, 157 manifestações de ouvidoria e seis orientações. Foi um período de muito trabalho, mas também de grandes aprendizados e conquistas. Estamos à disposição e agradecemos a confiança dos colegas”, disse.

A procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, destacou a relevância da Corregedoria para o fortalecimento institucional. “Este é um momento de encerramento de mandato, e quero parabenizá-los pela condução firme e comprometida ao longo desses anos. A Corregedoria fortalece a nossa instituição, sendo um instrumento essencial de controle e de garantia da regularidade dos nossos serviços. Tenho plena confiança de que esse trabalho seguirá com a mesma seriedade. Conto com a Corregedoria para continuar atuando de forma imparcial, zelosa e responsável”, afirmou.



Prestigiaram o evento, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, o defensor público-geral Pedro Paulo Gasparini e demais procuradores do Estado.

