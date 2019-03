Em posse, presidente do Sindimóveis-MS fala de desafios

O novo presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul João Hercílio Araújo Filho (Sindimóveis) durante sua posse nesta quinta-feira (28) na Câmara Municipal de Campo Grande falou dos desafios de ocupar, pela primeira vez, o cargo.

No discurso, João enfatizou que, “o Sindimóveis é a ‘Casa do Corretor’ e lá o corretor vai ter de volta uma assistência jurídica, local para fazer o atendimento – caso não tenha escritório, cursos de qualificação, palestras para poder se atualizar sobre o mercado, espaço para parcerias com outros profissionais e um Clube de Campo - com estrutura para passar o fim de semana com a sua família”.

O presidente e os membros da chapa que foi eleita no fim do ano passado ocupam o triênio de 2019 a 2021. O presidente, que é filiado ao sindicato há mais de dez anos, ressaltou que, “presenciei momentos bons e fases difíceis. Temos hoje 726 sindicalizados, sendo mais de 200 ativos. E é este desafio que me move”.

João destacou também sobre as novidades da gestão como, “o sindicalizado pode contar com benefícios na hora de ingressar em uma universidade. Além de pagar um pouco menos no litro da gasolina. Este é o Sindimóveis-MS que eu sonho e busco”.

O evento da posse contou com a presença de tabeliães, empresários, associações, entidades, representante do legislativo municipal, do secretário de Governo Municipal, Antônio Lacerda, além de amigos e familiares dos envolvidos.

