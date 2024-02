Em procedimento inédito, Hospital Regional opera bebê ainda no útero

Da Redação, com informações do HRMS

Procedimento complexo e realizado apenas duas vezes em Mato Grosso do Sul, a correção de uma meningomielocele, foi feita pela primeira vez pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) no último sábado (3), para corrigir uma malformação em um feto de 27 semanas.

O especialista em medicina fetal, Maurício Saito, veio de São Paulo para realizar a cirurgia para correção da abertura na parte da coluna vertebral do bebê, que deixa a raiz nervosa exposta podendo resultar em paralisia e hidrocefalia

Maurício explica que a incidência da meningomielocele é de um para mil nascimentos no Brasil. “A [malformação] mais comum é a que ocorre na parte final da coluna que é responsável pela movimentação dos membros inferiores, da urina e pelo controle intestinal. Então, como há essa exposição dos nervos é muito comum a criança ficar paraplégica, não ter o controle do urina e da evacuação”, afirmou.

Para corrigir a malformação, foi utilizada uma técnica minimamente invasiva com abordagem intra-utero por endoscopia, sem a necessidade de abrir a barriga da mãe como em cirurgias convencionais, conforme detalha o especialista em cirurgias minimamente invasivas, Dr Alexandre Silva e Silva, que também veio de São Paulo para realizar o procedimento.

“Durante o procedimento a parede abdominal e o útero não são abertos. São feitas pequenas incisões de aproximadamente meio centímetro por onde passam alguns tubinhos que chamamos de trocateres. Por ele introduzimos uma câmera e os instrumentos para realizar a correção da malformação”, acrescentou o especialista.

A paciente em questão foi encaminhada para o pré-natal de alto risco do HRMS e os dois especialistas vieram de forma voluntária para executar o procedimento.

Para a chefe do Centro Obstétrico do HRMS, Fernanda Moreira Faustino Sábio, essa é uma oportunidade única para aprimorar e melhorar o atendimento prestado à população. “Nos permite alcançar um nível de aprendizado muito grande, com especialistas renomados e um caso raro. Mostra que o hospital e o setor estão preparados para esse tipo de procedimento de alta complexidade”, afirmou.

De acordo com a diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, esse é mais um marco na história do hospital que vem, ano a ano, aperfeiçoando e ampliando a gama de atendimento em alta complexidade. “Essa cirurgia reforça não só a qualidade do atendimento oferecido pelo nosso hospital, mas também na capacidade de lidar com procedimentos complexos de maneira eficaz. O HRMS mais uma vez se destaca mostrando excelência, dispondo de tecnologia de imagem avançada e instrumentação cirúrgica especializada, além de contribuir na capacitação de profissionais de saúde para procedimentos específicos”, afirmou.

A cirurgia foi acompanhada por integrantes de Programas de Residência Médica do HRMS e profissionais de outras unidades através de parceria com a Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também