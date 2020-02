Em protesto, Banco do Brasil abrirá 1h mais tarde nesta quarta

Os clientes que precisarem do atendimento da agência do Banco do Brasil, da Afonso Pena com a 13 de Maio precisarão esperar uma hora a mais nesta quarta-feira (12). Isso porque, a agencia que abre as 11 horas, abrirá ao meio dia.

A mudança no horário de se dá por um protesto dos bancários contra a nova reestruturação do banco, que reduz a remuneração total da maioria dos funcionários, extingue cargos e cria outros. A mobilização é em todo país.

No último dia 3 de fevereiro, o Banco do Brasil anunciou um processo de reestruturação no plano de carreiras e salários dos funcionários, sem qualquer negociação prévia com as entidades sindicais que representam os bancários.

“Mais uma vez, os bancos desrespeitam os trabalhadores e criam um clima de apreensão, ao anunciar medidas que impactam na vida dessas pessoas, mas sem ao menos dialogar com as entidades representativas da categoria. E isso vai penalizar os trabalhadores com a diminuição do quadro funcional, a perda na remuneração mensal, o aumento de metas abusivas e, consequentemente, o adoecimento desses bancários”, comenta a presidente do sindicato, Neide Rodrigues.

Nos últimos quatro anos, os trabalhadores do Banco do Brasil já passaram por diversas reestruturações, com fechamento de mais de 600 agências e postos de atendimentos em todo o país,e por programas de demissão de voluntária, com o enxugamento do quadro de funcionários - de 120 mil trabalhadores do BB, hoje está em torno de 80 mil.

O lucro líquido do Banco do Brasil foi de R$ 13,222 bilhões, nos primeiros nove meses de 2019. Os números representam um crescimento de 36,8% com relação ao mesmo período de 2018.

