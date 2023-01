Em rede nacional, Simone manda recado para Simaria após ser bloqueada

Após o término da dupla, Simone Mendes revelou que a relação com a irmã, Simaria, continua entre altos e baixos, a cantora contou que não tem falado mais com a irmã após ser bloquada novamente por Simaria.

Neste domingo (15), Simone fez sua primeira apresentação da nova fase solo, no programa Domingão com Huck, ela ainda aproveitou e deixou um apelo, pedindo perdão caso a irmã esteja chateada e afirmou que a porta de sua casa está aberta.

“(…) Na verdade o que acontece é que a vida da gente é feita de ciclos e o meu e da minha irmã chegou. Ela não queria continuar mais cantando, e ela tá muito feliz da forma que ela tá, com os filhos dela, coisa que ela gosta muito e eu continuar cantando. Eu entendi que a música me move, é meu combustível de alegria, eu amo estar no palco e receber o carinho do povo, eu não conseguiria parar (…)”, declarou a artista.

Em seguida, Luciano Huck questionou se as duas ainda estão brigadas após tudo o que aconteceu ao longo de 2022 e a resposta surpreendeu os telespectadores.

“Você conhece a música do Gusttavo Lima? Eu tô bloqueado (risos). Vou deixar bem claro em rede nacional. Ela é a razão da minha vida, amor da minha vida, devo a ela muito do que sou hoje. Se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Mas a minha porta, minha casa, meu celular e o meu amor pra você sempre vai estar de pé, porque você é uma das coisas mais importantes da minha vida” concluiu.

