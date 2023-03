Em reuniÃ£o, Riedel reafirma compromisso com inclusÃ£o e seguranÃ§a alimentar

O governado Eduardo Riedel reafirmou compromisso com a inclusão social e a segurança alimentar durante uma reunião com o Coegemas (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social), nesta quinta-feira (30), em Bonito.

Riedel anunciou ainda a criação para 2024 do curso de Serviço Social na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), no entanto não foram divulgados detalhes sobre o curso.

“Fizemos um pacto com o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), do Armínio Fraga, para ajudar a entender todos os extratos da sociedade sul-mato-grossense, sendo o mais assertivo junto com vocês (gestores da assistência social) nas políticas públicas que podem acessar e melhorar cada vez mais essa situação. Mesmo tendo a 3ª menor taxa de desemprego e a menor taxa de pobreza extrema do Brasil, não podemos ficar parados. Como sempre disse: não vamos deixar ninguém para trás", comentou Riedel.

O governador defendeu que dentro da política de inclusão, a criação pelos municípios de conselhos para as pessoas com deficiência.

A presidente do Coegemas, Rosane Moccelin, destacou que, na gestão do governador Eduardo Riedel, o Colegiado conquistou 10% de reajuste para o Feas (Fundo Estadual de Assistência Social) e passará a receber o valor de R$ 24 milhões. O montante é repassado aos municípios para investimento anual em atendimentos, compras de cestas básicas, dentre outros itens assistenciais, além de eventual repasse para entidades do terceiro setor.

