Em reunião sobre a indústria, Riedel e Longen alinham "série de ações"

Após retorno às atividades do Governo do Estado, o governador Eduardo Riedel teve a primeira reunião com o presidente da Fiems, Sérgio Longeno em 2024, onde planejaram o alinhamento da iniciativa privada e pública pela melhoria de estratégias para a indústria de Mato Grosso do Sul.

O encontro ocorreu ontem (15), no Edifício Casa da Indústria, onde discutiram ações a serem realizadas ao longo do ano. “Foi a oportunidade de apresentarmos um balanço do desempenho da indústria em 2023 e os projetos que queremos desenvolver em 2024. A indústria em Mato Grosso do Sul avança a passos largos, e contamos com o apoio do governo do Estado para continuar desenvolvendo o setor industrial, gerando crescimento da economia e novos postos de trabalho”, declarou o presidente da Fiems.

A instituição completa 45 anos de existência neste ano e tem o apoio do Executivo. "Tivemos um encontro muito produtivo, com perspectiva de realizarmos uma série de ações com o único objetivo dar competitividade às empresas, gerando emprego e renda para as nossas pessoas, desenvolvimento econômico, prosperidade e inclusão. Com muito trabalho e parceria, Mato Grosso do Sul vai continuar sendo um dos estados que mais cresce no Brasil”, complementou Riedel.

