Em troca de cadeiras, Motti sai da Escolav para Secretaria-Executiva de Nilza

Em publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (4), em ato da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, assinado por Pedro Caravina, Antonio José Angelo Motti foi exonerado da função de Diretor-Presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul.

No entanto, ainda hoje, Motti assume o cargo como Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos.



Para Motti ocupar o lugar, Nilza Emy Yamasaki também foi exonerada nesta segunda. Ainda não houve uma adequação para o nome da ex-sercretária-executiva.



Motti é psicólogo formado pela Universidade Católica Dom Bosco UCDB. Atua no serviço público desde 1983 e havia sido renomeado na Escolav em janeiro de 2023.

