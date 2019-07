“Em um piscar de olhos, meu amigo se foi“, diz co-piloto que pousou na capital com colega morto

O piloto Benedito Fernando Ricci passou mal durante o voo particular com destino à Americana, São Paulo e o co-piloto, Matheus Pasquotti, assumiu o controle da aeronave e pousou no Aeroporto Internacional de Campo Grande, na tarde de sábado (6).

Em uma rede social, o co-piloto narrou os últimos momentos ao lado do amigo. “Acordamos pela manhã, tomamos nosso café, preparamos nossas coisas, tiramos o avião do hangar e fomos fazer o que mais gostamos de fazer, voar”, escreveu.

Os dois voavam juntos há 5 anos, segundo Matheus. “No meio do caminho, como em um piscar de olhos, você se foi meu amigo. Me faltam palavras para descrever o que estou sentindo, descrever o que foram esses 5 anos voando juntos, bagunçando e dando muita risada. Agradeço a Deus por ter conhecido um cara como você, amigo, companheiro, um piloto dedicado e que amava voar”, completou.

De acordo com informações apuradas pelo JD1 Notícias, Benedito sofreu um infarto no ar. Após o pouso na capital, uma equipe de socorro tentou reanimar o piloto, sem sucesso.

Benedito era natural de Rio Claro, São Paulo.

