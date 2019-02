Em uma semana, quatro serpentes são capturadas em residências de Coxim

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Coxim foi acionada e capturaram na noite de ontem (7), uma serpente da espécie caninana, em uma chácara no perímetro urbano. O proprietário da chácara acionou a PMA, quando avistara o animal no madeiramento do telhado de sua residência.

A serpente, que não é peçonhenta, foi capturada pela PMA, colocada em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solta no seu habitat natural.

No dia 31, duas serpentes peçonhentas do gênero Bothrops (Jararaca), de duas espécies diferentes, uma delas conhecida como boca-de-sapo tinha sido capturada, quando localizadas embaixo de uma máquina de lavar na área de serviço de uma residência na cidade.

No dia 4 de fevereiro foi capturada uma serpente também do gênero Bothrops (Jararaca), e igualmente no perímetro urbano. Todas as serpentes capturadas foram soltas no seu habitat natural.

