"Embaixador da Carne" morre depois de complicações cardíacas

O Movimento Nacional de Produtores (MNP), emitiu nota de pesar, depois de receber a informação sobre o falecimento do produtor rural Rubens Catenacci, referência na pecuária sul-mato-grossense.

"Rubinho", como era conhecido, morreu nesta terça-feira (23) em ocorrência de complicações cardíacas e respiratórias.

Proprietário da Fazenda 3R, "Rubinho" foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro, e foi nomeado pelo governador, Reinaldo Azambuja, Embaixador da Carne de Qualidade de Mato Grosso do Sul. "Rubinho" também foi considerado pela classe "Rei do Bezerro de Nelore de qualidade".

"Seu falecimento representa uma triste perda para o setor agro e para a sociedade em geral. À família e amigos deixamos nossas mais sinceras condolências por esta inestimável perda", informou a diretoria do MNP.

Deixe seu Comentário

Leia Também