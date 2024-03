Embaixador do JapÃ£o no Brasil fala sobre cooperaÃ§Ã£o em visita Ã  Casa da Mulher na Capital

Com objetivo de conhecer os serviços prestados à mulher, o embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão no Brasil, Teiji Hayashi visitou a Casa da Mulher Brasileira nesta em Campo Grande nesta terça-feira (26), e falou de desejo em celebrar uma cooperação técnica internacional.

Na ocasião, em que também esteve presente o cônsul para Assuntos Políticos e Gerais do Consulado Geral do Japão em São Paulo, Daisuke Hattori, profissionais da Vara de direito, Procuradoria, psicologia e encaminhamento da casa de trabalho da DEAM, apresentaram alguns números e puderam falar da atuação da instituição no combate à violência contra mulher.

A Casa da Mulher Brasileira em Campo grande completa 9 anos este ano, desde que foi inaugurada em fevereiro de 2015 já expediu quase 50 mil medidas protetivas e mais de 1,5 milhão de atendimentos somando todos os serviços.

Apenas em 2023 foram mais de 189 mil atendimentos e atualmente tem em andamento 5 mil processos.

A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Elaine Benicasa, destacou que apenas em 2023, a delegacia registrou mais de 9 mil boletins de ocorrência e mais de 8 mil medidas protetivas só em Campo Grande. “No anuário de segurança pública que saiu em julho do ano passado, Mato Grosso do Sul constava como terceiro estado onde mais se matam mulheres, tivemos mais de 30 feminicídios em 2023, mas com todo o trabalho desenvolvido de forma contínua, não apenas com o registro, mas também investigando, além do trabalho da Polícia Civil na prevenção e colhimento, com certeza o próximo anuário de julho deste ano, não constaremos mais em terceiro lugar”.

O embaixador, Teiji Hayashi após ouvir sobre os trabalhos da Casa da Mulher brasileira em Campo Grande, comentou dos desafios do governo japonês na defesa dos direitos das mulheres e a articulação para uma cooperação técnica internacional. “Nosso desafio é pensar como podemos ampliar a proteção, incluindo outros setores sociais como a proteção de crianças”, declarou.

“Como embaixador, tenho interesse particular em cooperacao internacional em proteção das mulheres. O governo japonês precisa de um foro de empoderamento das mulheres com vários lideres”,destacou o embaixador que após a conferência, aproveitou para conhecer as dependências da DEAM e o processo em que as mulheres são acolhidas.

Evento foi comandado pela subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, com a presença da diretora-executiva do gabinete da prefeita, Angélica Fontanari, que representou a prefeita Adriane Lopes.

