Embaixadora das Filipinas no Brasil é filmada batendo empregada

Marcos Tenório, com informações Fantástico

A embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu B. Mauro, foi flagrada pelas Câmeras de segurança agredindo uma empregada doméstica que trabalha em sua residência. As imagens foram exibidas em uma reportagem do Fantástico, na TV Globo, neste domingo (25).

A vítima possui 51 anos e vive no Brasil há 2 anos. As agressões exibidas ocorrem em três momentos diferentes.

Em março de 2020, a diplomata atingiu o rosto da empregada com um tapa; em agosto ele puxou as orelhas da mulher, utilizando uma força aparentemente excessiva; em outubro, foi flagrado Marichu utilizando um guarda-chuva para agredir a funcionária.

Conforme o Fantástico, eles tentaram entrar em contato com Marichu e com o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores do Brasil), para ter uma resposta oficial de ambos, mas não conseguiram respostas.

