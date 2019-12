EMHA agora é Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Agência Municipal de Habitação (EMHA) muda de nome e passa a ser Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) ampliando seu campo de atuação para uma nova perspectiva de trabalho.

A mudança foi aprovada nessa terça-feira (10) pela Câmara Municipal de Campo Grande. O documento seguirá para ser sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad.

A regularização fundiária se mostrou ser eficaz para garantir uma vida digna à população, como um instrumento que confere cidadania e segurança jurídica a milhares de moradores que ainda vivem em aglomerados informais, ou seja, subnormais, na capital.

De acordo com o diretor-presidente da nova AMHASF, Enéas Netto, a aprovação da Lei mais uma vez acrescenta que é preciso dar ênfase a este trabalho, antes sufocado pelas administrações anteriores, e que finalmente recebeu atenção especial nesta gestão. “Agora, com a mudança do nome da Agência, será mais fácil obter recursos imprescindíveis para a continuação deste trabalho junto à Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, órgão vinculado ao governo federal”, analisou.

A alteração se faz necessária para além do status de agência, já que consolida Campo Grande no cenário nacional como capital que tem sua gestão voltada à valorização humana.

