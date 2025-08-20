Emissão da nova CIN terá atendimento aos sábados em Campo Grande

O Posto de Identificação do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, passará a oferecer atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) também aos sábados, começando neste fim de semana (23). Serão disponibilizadas 130 vagas, com funcionamento das 10h às 17h. O agendamento já está disponível a partir desta terça-feira (20).

Durante a semana, o posto já opera de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, com 200 vagas diárias. Além da abertura do atendimento aos sábados, Mato Grosso do Sul também acaba de inaugurar sua 91ª unidade de identificação, localizada na Agência Integrada com o Detran-MS no Comper Itanhangá, em Campo Grande.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação (II) da Polícia Científica, Daniel Freitas, a medida tem como objetivo tornar o serviço mais acessível à população. “Sabemos que muitas pessoas só têm o sábado para resolver questões como a emissão do documento, por isso oferecemos essa nova opção para atender a mais cidadãos”, destaca o diretor.

Com a ampliação houve um aumento de 40% na emissão da nova CIN entre janeiro e julho de 2025,em comparação com o mesmo período de 2024. Desde o início da implementação do novo modelo de identidade, mais de 486 mil documentos foram emitidos, e a expectativa é ultrapassar o marco de meio milhão até setembro.

A nova Carteira de Identidade Nacional substitui o antigo RG e passa a ter o CPF como número único de identificação, padronizando o documento em todo o país.

A primeira via é gratuita até 2032 e sua validade varia conforme a faixa etária:

- 5 anos para crianças de até 11 anos

- 10 anos para pessoas entre 12 e 59 anos

- Prazo indeterminado para maiores de 60 anos

