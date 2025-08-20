Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Emissão da nova CIN terá atendimento aos sábados em Campo Grande

Serão disponibilizadas 130 vagas, com funcionamento das 10h às 17h no posto do Shopping Norte Sul

20 agosto 2025 - 12h36Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Posto de Identificação do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, passará a oferecer atendimento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) também aos sábados, começando neste fim de semana (23). Serão disponibilizadas 130 vagas, com funcionamento das 10h às 17h. O agendamento já está disponível a partir desta terça-feira (20).

Durante a semana, o posto já opera de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, com 200 vagas diárias. Além da abertura do atendimento aos sábados, Mato Grosso do Sul também acaba de inaugurar sua 91ª unidade de identificação, localizada na Agência Integrada com o Detran-MS no Comper Itanhangá, em Campo Grande.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação (II) da Polícia Científica, Daniel Freitas, a medida tem como objetivo tornar o serviço mais acessível à população. “Sabemos que muitas pessoas só têm o sábado para resolver questões como a emissão do documento, por isso oferecemos essa nova opção para atender a mais cidadãos”, destaca o diretor.

Com a ampliação houve um aumento de 40% na emissão da nova CIN entre janeiro e julho de 2025,em comparação com o mesmo período de 2024. Desde o início da implementação do novo modelo de identidade, mais de 486 mil documentos foram emitidos, e a expectativa é ultrapassar o marco de meio milhão até setembro.

A nova Carteira de Identidade Nacional substitui o antigo RG e passa a ter o CPF como número único de identificação, padronizando o documento em todo o país.

A primeira via é gratuita até 2032 e sua validade varia conforme a faixa etária:

 - 5 anos para crianças de até 11 anos

 - 10 anos para pessoas entre 12 e 59 anos

- Prazo indeterminado para maiores de 60 anos

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Justiça
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Após o crime a pá foi descartada em terreno baldio -
Justiça
Filho que matou a mãe com golpes de pá na Capital pega 31 anos de prisão
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Justiça
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Foto: Reprodução
Geral
MS receberá R$ 276 mil do MEC para manutenção de novas turmas de educação infantil
Deputado federal Beto Pereira -
Política
Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Aposta única do Maranhão acerta dezenas e ganha R$ 63 milhões na Mega-Sena
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
Denúncia suspende licitação de R$ 58 milhões para iluminação pública em Dourados
Foto: Divulgação/ Polícia Civil
Geral
Publicada lista preliminar de candidatos inscritos nos concursos da Polícia Civil
Atirador chegou pelas costas e mesmo com vítima caída, efetuou mais disparos
Justiça
MP solicita prisão preventiva de acusado de execução no bairro Coophavila
Senadora na abertura dos trabalhos -
Política
"Precisamos trazer soluções", diz Tereza Cristina na instalação da CPMI do INSS

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã
Clima
Será que vem aí? MS pode ter tempestade com ventos de 100km/h até amanhã