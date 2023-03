Empossado, Agnaldo Mendonça da PF destaca apoio das forças de segurança

Desde janeiro na Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, o delegado Agnaldo Mendonça Alves destacou que uma boa gestão está fundamentada no diálogo e harmonia em solenidade de posse na manhã desta terça-feira (21) em Campo Grande.



“Nós vamos procurar fazer cada vez mais ações com menos custos, e melhor. Prevenir o contrabando, descaminho, o tráfico. Vamos trabalhar contra a corrupção, tráfico de armas”, frisou.

Agnaldo ressalta que tem várias medidas para implementar na secção da Polícia Federal em MS, principalmente na atividade da polícia judiciária. "Precisamos reforçar nossas investigações sem descuidar da nossa polícia administrativa e vamos continuar atendendo o público com muito profissionalismo".



Por fim o superintendente empossado reforçou o apoio da forças de segurança como a Polícia Militar, Civil e Rodoviária.



Carreira



Agnaldo Mendonça Alves é graduado em Direito pela FMU (Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas) e em Economia pela USP (Universidade de São Paulo). É delegado da Polícia Federal desde 2009. Foi Coordenador de Relações Institucionais do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça - DRCI/MJ de 2011 a 2012.

Chefe Delegacia de Repressão a Drogas da PF no Acre DRE/SR/PF/AC de 2012 a 2014.

Atuou no combate ao crime organizado e foi Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santos/SP antes de ser nomeado em Mato Grosso do Sul.

