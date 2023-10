Empreendedor tem celular clonado

Não caia em golpes! O gestor de recursos humanos e empreendedor Dendry Rios, teve o WhatsApp clonado na tarde desta sexta-feira (6). Ao receber uma ligação de uma mulher se passando por assessora de um deputado federal do Estado, o convidando para um evento, Rios conversou pouco mais de 30 segundos com a falsa funcionária do gabinete e logo em seguida descobriu que o telefone foi clonado e sua conta no aplicativo desconectada.

Nas redes sociais, Rios informou que o número (67) 99251-0791, que antes era utilizado por ele, agora está sendo usando para aplicar golpes em sua lista de contatos. Segundo o titular do WhatsApp, golpistas estão pedindo dinheiro e até mesmo comentando que mais tarde estará com os amigos em um bar da Capital, o que não é verídico.

Dendry afirma já ter registrado um boletim de ocorrência sobre o caso. Ele também fez contato com a assessoria do deputado federal citado pelos golpistas, que também já registrou boletim sobre o golpe.

O empreendedor pede que ninguém forneça dados pessoais ou dê dinheiro para os criminosos. Fique atento!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também