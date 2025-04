Empreendedores participam de workshop do Sebrae sobre turismo global

Durante o workshop,“Inspira Mundi – Workshop Pós-Fitur 2025”, o Sebrae/MS apresentou aos empresários sul-mato-grossenses as principais projeções internacionais e como aplicá-las nos negócios locais, reforçando a importância de o Estado se manter competitivo.

As palestras foram conduzidas por três profissionais de referência no setor: Richard Alves, especialista em estratégias para negócios e destinos turísticos, com experiência em mais de 100 destinos no Brasil e exterior; Thiago Akira, publicitário com MBA em Marketing e consultor de Marketing Digital no turismo; e Daniel Turbox, que atua há mais de 20 anos no turismo, com foco em inovação, transformação digital e gestão de negócios.



Mato Grosso do Sul tem no ecoturismo e no turismo de aventura seus principais atrativos. Alinhar-se a tendências é essencial para atrair mais visitantes e gerar receita. “O setor do turismo é um segmento vital para a economia de Mato Grosso do Sul, é composto por diversas pequenas empresas e o Inspira Mundi é uma forma do Sebrae trazer especialistas para compartilhar as melhores tendências e oportunidades globais, fortalecendo esses negócios e desta forma apresentar as tendências que irão auxiliar a transformar o mercado do turismo”, avalia a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.



O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, acredita que a iniciativa também é importante para sensibilizar os empresários para uma promoção mais efetiva dos destinos do Estado. “O mercado internacional ainda é pouco explorado por nossos empresários, seja por desafios logísticos ou de investimento. Por isso, trazer essa vivência para ‘dentro de casa’ é tão relevante. Muitos já atendem turistas estrangeiros, mas precisam se atualizar sobre as demandas globais para melhorar sua promoção e posicionamento. O objetivo final é preparar nossos empresários não apenas para receber bem o turista internacional, mas para que eles próprios possam participar ativamente de feiras e eventos no exterior, promovendo Mato Grosso do Sul com excelência”, conclui.

