EmpreendeFest 2025 oferta treinamentos em marketing digital, IA e vendas

Nos dias 1º e 2 de outubro, acontece o EmpreendeFest 2025, o maior evento de empreendedorismo de Mato Grosso do Sul. Serão 12 treinamentos gratuitos voltados para quem já tem um negócio ou quer começar a empreender. Os temas são Marketing Digital, Inteligência Artificial, Atendimento e Vendas.

O evento será no Bosque Expo, em Campo Grande, com entrada gratuita. As inscrições já estão abertas no site: empreendefest.com.br

O Sebrae/MS preparou uma programação que atende tanto quem está começando quanto quem já empreende e quer se atualizar nas novas tendências. "Ver o EmpreendeFest crescer é motivo de orgulho. Esse evento ajuda a fortalecer os pequenos negócios. É uma chance de aprender e acompanhar as novidades do mercado", diz Claudio Mendonça, diretor do Sebrae/MS.

Segundo uma pesquisa nacional, 63% dos MEIs (microempreendedores individuais) querem se qualificar para melhorar seus negócios. Em Mato Grosso do Sul, 81% dos pequenos negócios já usam algum tipo de Inteligência Artificial, e 40% já experimentaram IAs como o ChatGPT.

Serão 12 palestras, com conteúdos práticos e fáceis de aplicar no dia a dia dos empreendedores. Veja a programação:

1º de outubro (quarta-feira)

Marketing Digital e IA

14h às 15h Como usar IA para impulsionar seu negócio

15h às 16h WhatsApp Business de forma simples

16h às 17h Marketing Digital para iniciantes

Atendimento e Vendas

14h às 15h Como conquistar clientes no mundo digital

15h às 16h Técnicas de negociação

16h às 17h A jornada do cliente

2 de outubro (quinta-feira)

Marketing Digital e IA

14h às 15h Como atrair clientes com o TikTok

15h às 16h Estratégias eficazes no Instagram

16h às 17h Como criar vídeos com ajuda do ChatGPT

Atendimento e Vendas

15h às 16h Como fidelizar seus clientes

15h às 16h Técnicas para vender mais

16h às 17h Vendas com anúncios online

