Dourados ocupa 9º lugar em ranking de carteira assinada em 2019

Priscilla Porangaba, com informações do Caged

A geração de empregos em Dourados no período de janeiro a junho de 2019 apresentou um saldo positivo de 5.342 novas vagas, segundo dados divulgados mensalmente pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A região Centro-Oeste gerou 73.450 vagas, sendo 6.208 no município douradense. No total, foram 16.553 admissões contra 11.211 desligamentos no semestre. Incluindo a microrregião, o saldo positivo sobe para 7.152, sendo 28.102 admissões e 20.950 desligamentos.

O mês de janeiro continua sendo o recordista na oferta de novos postos de trabalho, por conta das cerca de 4 mil contratações de profissionais da área médica e de enfermagem para o Serviço de Saúde Indígena (SESAi) em várias localidades do país. Naquele mês foram 6.272 admissões contra 1.831 desligamentos, com saldo positivo de 4.441 vagas preenchidas.

No mês de fevereiro foram 2.111 contratações contra 1.911 demissões, saldo positivo de 200 empregos. Em março, o saldo foi negativo em –122, com 1.826 demissões e 1.948 desligamentos.

O mês de abril registrou aumento considerável de contratações em relação ao mês anterior. Foram 2.411, contra 1.945 desligamentos, perfazendo saldo positivo de 466. Em maio o saldo foi de 186, considerando 2.076 contratações e 1.890 demissões. Por fim, o mês de junho gerou um saldo positivo 171 empregos, por conta de 1.857 admissões contra 1.686 desligamentos.

O primeiro semestre também foi satisfatório em relação à abertura de novas empresas em Dourados. Conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), de janeiro a junho de 2019 foram abertas 402 empresas no município e formalizados 985 micro empreendedores individuais (MEI), uma média mensal de 67 e 164 formalizações, respectivamente.

Deixe seu Comentário

Leia Também