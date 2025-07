Empresa de MS é referência em hospedar vaquinhas online sem cobrar taxas

Após polêmica com vaquinha online para o alpinista, que resgatou o corpo da brasileira Juliana Martins, onde uma plataforma estava cobrando 20% de taxa pra realizar as operações, a empresa sul-mato-grossense Donativa vem se destacando como uma das principais plataformas de financiamento coletivo no país.

A organização sem fins lucrativos, que conecta doadores a iniciativas que promovem transformação social nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura, sustentabilidade e inclusão.

Antes de serm publicados na plataforma, os projetos passam por um processo rigoroso de verificação, garantindo a legitimidade das campanhas e a segurança dos envolvidos.

Além disso, a Donativa é auditada por empresas independentes, como Deloitte, DBO e atualmente a Moore Stephens, e utiliza a infraestrutura de pagamento da Pagar.Me, que conta com certificação internacional do PCI Security Standards Council, reforçando a segurança das transações com dados sensíveis.

"Acreditamos que a solidariedade não deve ter custo. Não cobramos taxas porque acreditamos na força da generosidade e na importância de cada centavo doado chegar ao destino final", afirma um dos fundadores Rubens Filinto.

