Empresa do MS, vence prêmio nacional da ABRE

A empresa sul-mato-grossense Natubom, que trabalha no segmento de alimentos funcionais, naturais e saudáveis, venceu o Prêmio ABRE de 2019 da Embalagem Brasileira, com sua embalagem diferenciada de Granola Gourmet de Chocolate. A competição é de nível nacional do setor e está na sua 19ª edição.

A empresa foi ouro na categoria Tecnologia - Alimentos e Bebidas, e concorre agora ao World Star Award, a mais importante premiação mundial do setor, conferida pela WPO World Packaging Association.

A embalagem possui tecnologia de impressão digital com Toque de Seda, diretamente sobre uma folha de flandres, método pioneiro no mundo e desenvolvido no País pela Brasilata. Neste segmento, a marca é a primeira a utilizar esse tipo de embalagem.

O sistema de fechamento Ploc Off garante vedação 30 vezes maior do que as tampas plásticas comuns, garantindo maior crocância do produto. A produção da embalagem é fruto da parceria com o designer de embalagens e Professor Coordenador do Núcleo de Estudos de Embalagem da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Fabio Mestriner.

A Natubom foi fundada em 1992 em Campo Grande-MS. Atua nacionalmente e também já exporta os seus mais de 60 produtos funcionais, saudáveis e naturais, sendo a maioria integrais e livres de conservantes

