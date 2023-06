Empresa dona de submarino desaparecido confirma morte dos passageiros

A empresa OceanGate, dona do veículo submersível Titan, que levava um grupo de cinco milionários até os destroços do Titanic, afirmou nesta quinta-feira (22) que é bem provável que todos os passageiros a bordo da embarcação tenham morrido.

“Nós agora acreditamos que nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding, e Paul-Henri Nargeolet, tristemente se perderam”, disse a empresa em comunicado.

Um porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que destroços foram encontrados a 487 metros da proa do Titanic indicam para uma implosão do Titan. "Destroços são consistentes com a catastrófica perda da câmera de pressão [do submersível]", afirmou.

Outro porta-voz, John Mauger, explicou que ainda é cedo demais para determinar quando a implosão ocorreu, já que “sonares não detectaram eventos catastróficos nas últimas 72h”. “Ainda é cedo para determinar quando a implosão aconteceu”, comentou.

Deixe seu Comentário

Leia Também