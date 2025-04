Empresa é contratada por R$ 1,441 milhão para reforma de pontes em Aquidauana

A Prefeitura Municipal de Aquidauana contratou, por meio de licitação, a empresa 2R Empreendimentos E Comercio Eireli, para a realização de reforma e manutenção de pontes de madeira em estradas vicinais.

O contrato firmado em R$ 1.441.357 milhão, terá prazo de execução de 12 meses, contados de 24 de fevereiro de 2025 a 23 de fevereiro de 2026.

O contrato está firmado no Processo Administrativo N° 230/2024, Concorrência Eletrônica N° 10/2024.



