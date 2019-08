Empresa que assumir a MS-306 terá que investir R$ 1,6 bi, em 30 anos

O projeto de concessão da MS-306 prevê contrato de 30 anos com a empresa vencedora que terá a responsabilidade de investir aproximadamente R$ 1,6 bilhões até o fim do convênio. A proposta foi apresentada em audiência pública nesta sexta-feira (16), pelo secretário Governo de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

A empresa vencedora terá a responsabilidade recuperação da via, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do Sistema Rodoviário. Riedel destacou ainda que os trechos considerados mais críticos tenham que ser duplicados. “Um projeto que tem um grande número de investimentos já nos cinco anos. No projeto consta a duplicação nos pontos críticos, outros pontos terceira faixa e acostamento largo em toda a rodovia com sinalização”, detalha.

Ainda de acordo com o projeto, a previsão é de instalação de três pedágios ao longo da rodovia com tarifa básica de R$ 8,62 e o secretário garante que a concessão não trará os mesmos problemas enfrentados pelo país, a exemplo da BR-163, administrada pela CCR-MSVia.. “As empresas interessadas vão entrar com ortoga, um modelo novo e inteligente, porque pode ser revertida para investimento na própria rodovia ou em outras concessões e ela pode vai ser administrada pelo Fundersul. Então, é um modelo que as empresas não vão precisar ‘mergulhar no preço’ e trazer problemas como o que estamos vivendo em algumas concessões feitas no país”, afirmou.

Riedel destaca ainda que este é o primeiro projeto de parceria púbico-privada que o governo dá publicidade. “Essa etapa de publicidade é fundamental e essa audiência pública é fundamental”, disse. O edital de concessão está previsto para outubro.

Com a concessão, os usuários terão os seguintes serviços:

- Socorro mecânico

-Socorro médico

- Inspeção de tráfego

- Combate a incêndios

- Apreensão de animais

- Postos de atendimento aos usuários

- Centro de controle operacional

