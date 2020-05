Empresa que forneceria máscaras à prefeitura desiste da venda

A empresa ganhadora do processo para fornecimento de máscaras cirúrgicas à Prefeitura de Campo Grande, a Pacotão Comércio e Produtos de Higiene e Limpeza – Eireli, desistiu de entregar o produto destinado à proteção dos profissionais de saúde, admitindo indisponibilidade no mercado e aumento de preço.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), então encaminhou nesta quinta-feira (14), a notificação de cancelamento do processo de compra e abertura de procedimento administrativo devido o pedido de desistência, além de enviar um oficio ao Ministério Público Estadual (MPE) pedindo providências.

Das cinco empresas que manifestaram interesse em participar para o fornecimento de máscaras, a Pacotão Comércio e Produtos de Higiene e Limpeza – Eireli foi selecionada por apresentar a proposta mais vantajosa, considerando o binômio menor preço e qualidade. Ao todo foram realizadas 33 solicitações de cotação.

A empresa justificou à Sesau que quando realizada a cotação de preços do produto, a indústria fornecedora tinha a disponibilidade de entrega do produto a um preço que permitia margem de lucro considerado razoável. Porém, após o recebimento do empenho, ao entrar em contato com o representante da fornecedora, houve a informação de que as vendas do produto estariam suspensas.

De acordo com a Pacotão Comércio e Produtos de Higiene e Limpeza, eles procuraram outros fornecedores, porém os preços praticados eram superiores, chegando a R$140 pela caixa com 50 máscaras, sendo que a cotação anterior era de R$89,

Os autos do processo de dispensa foram encaminhados à Controladoria- Geral do Município (CGM), Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS) e serão encaminhados ao Ministério Público Estadual (MP/MS), ficando, inclusive, disponíveis a quaisquer interessados.

Novo processo

Um novo processo foi aberto para assegurar o fornecimento dos equipamentos de proteção aos profissionais de saúde que estão atuando diretamente no enfrentamento ao coronavírus através unidades da Rede Municipal de Saúde que usa diariamente em média 6,5 mil máscaras.

Deixe seu Comentário

Leia Também