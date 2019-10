Empresa que vai executar projeto em rotatórias foi definida

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A decisão oficial, que garante à Construtora Rial Ltda, empresa vencedora da licitação do projeto de reordenamento do trânsito nas rotatórias das ruas Joaquim Murtinho/Ceará e da Eduardo Elias Zahran/Joaquim Murtinho foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial.

A obra vai custar R$ 819.942 mil, valor 1,97% abaixo do orçamento de referência (R$ 836.458,81). O objetivo é melhorar o trânsito na região, por onde circulam diariamente 68 mil veículos.

A rotatória da Joaquim Murtinho com a Ceará será retirada, substituída por alças de acesso onde serão instalados semáforos para ordenar o fluxo de veículos. “Não haverá nenhuma restrição a conversões, os semáforos terão o tempo de funcionamento sincronizado”, explica o diretor presidente da Agetran, Janine Bruno.

A outra rotatória, na confluência da Zahran/Joaquim Murtinho, início da Ceará, será mantida, apenas com algumas adequações no canteiro e a semaforização, numa solução semelhante a adotada nas rotatórias da Mato Grosso/Nelly Martins e da Interlagos/Gury Marques.

Paralelamente será implantado o projeto de modernização dos semáforos da Avenida Elias Zahran, onde está prevista a implantação de fibra óptica, que vai possibilitar o sincronismo dos equipamentos, com a instalação de novos controladores, e permitir (quando houver uma central de monitoramento na Agetran), o ajuste praticamente online do tempo dos sinais.

