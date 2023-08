Empresário da Capital faz alerta de "novo golpe" do Pix

O empresário Alexandre Neves usou suas redes sociais para fazer um alerta de golpe que sofreu no fim de semana em Campo Grande

Alexandre tem uma loja física e on-line e trabalha com e-commerce, até que no sábado (29), fechou um pacote com um possível comprador, arrumou as peças escolhidas e enviou pelo Correios. "Na correria fazendo outras vendas, enviei o pacote para o rapaz e só depois fui ver e o Pix não tinha caído", contou.

Ao tentar falar com o rapaz para que pudesse ser feito os passos corretos na agência bancária e acertar o pagamento, Alexandre não foi mais respondido. "A pessoa me enviou um comprovante falso como se tivesse enviado o Pix, com dados certos do banco, CPF, horário certo, hora certa, mas o nome que ele me passou era diferente do nome do comprovante, que era do proprietário de uma empresa, mas o endereço era dele, ou seja, a encomenda chega no Condominínio dele e ele fala que é o destinatário", explicou.

No entanto, desta vez, o golpe não foi efetivado, ao verificar o erro no comprovante, o empresário cancelou o envio do pacote pelo Correios. Alexandre comenta que não procurou a delegacia porque conseguiu contornar a situação.



Maneiras de evitar golpe

Para identificar um comprovante falso do Pix é necessário prestar atenção a pequenos detalhes da imagem que podem ser editadas e modificadas de várias maneiras.

Verifique se o logotipo da instituição financeira está correto, se é proporcional e se os detalhes da imagem estão nítidos.

Muitas vezes, um comprovante verdadeiro é editado, deixando sinais de edição como algumas informações nítidas e outras de má qualidade, por exemplo.

Verifique também se a data e o horário da transferência estão corretos no comprovante, assegurando-se de que as informações sejam nítidas.

E o mais importante, ao receber o comprovante, verifique o seu extrato bancário para confirmar que o valor foi efetivamente creditado.

