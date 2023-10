Empresário morre durante salto de paraquedas

Um paraquedista de 49 anos, natural de Goiânia (GO) morreu durante um salto em Boituva, no interior de São Paulo, na tarde de quarta-feira (11).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Humberto Siqueira Nogueira foi levado para um hospital da cidade com parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo relatos de testemunhas registrados em boletim de ocorrência, a vítima colidiu fortemente com o solo durante a aproximação de pouso. A Polícia Civil informou que não houve falha no equipamento e investiga as causas do acidente.

Humberto não usava câmera de filmagem junto ao corpo no momento da queda. As imagens das câmeras de segurança do Centro Nacional de Paraquedismo serão analisadas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga (SP), mas ainda não foi liberado. Humberto será sepultado no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, às 8h de sexta-feira (13). O sepultamento está marcado para 11h, no mesmo local.

O empresário tinha experiência em esportes radicais com grupos de paraquedistas no interior de São Paulo. Humberto deixa a mulher e três filhos.

