Empresário recebe PIX de R$ 690 mil por engano e devolve dinheiro

Um empresário de Santos, no litoral de São Paulo, levou um susto ao receber um PIX de R$ 690 mil por engano. Lealdo dos Santos Souza, de 38 anos, contou que achou tratar-se de um golpe. No entanto, ao perceber a confusão, não pensou duas vezes antes de devolver a bolada.

Ele descobriu que o dinheiro seria usado para a compra de um apartamento e precisou devolvê-lo em parcelas após ter problemas com o banco.

"Na hora [do PIX] fiquei desesperado [...]. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei era que fosse algum golpe, que os caras jogaram na minha conta por engano e depois iam vir me procurar", afirmou o empresário, que tem um comércio no ramo de ar-condicionado automotivo.

Lealdo chegou, inclusive, a pensar que fosse o valor do resgate de algum sequestro. "Imaginei várias coisas", relatou o homem, que aguardou 24 horas antes de tomar uma atitude e procurar a agência do banco de origem do dinheiro.

Neste período, o empresário recebeu "muitos conselhos" orientando-o a ficar com a bolada. "Só que minha cabeça e meu coração falaram que tinha que fazer a coisa certa. Eu não pensei duas vezes em devolver", afirmou.

Ele entende que a decisão foi a melhor possível. "Fiquei mais feliz depois que eu consegui achar [o dono]. Vi que era um senhor, uma pessoa de boa índole que trabalhou pra caramba", afirmou.

Lealdo encontrou o dono do dinheiro um dia após receber o PIX. Ele foi até a agência do banco de origem do dinheiro e falou com uma gerente, que localizou o proprietário da conta. "Ela ficou surpresa com a minha atitude e conseguiu entrar em contato com ele [dono do dinheiro]", relembrou.

