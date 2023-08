Empresários compartilham experiência em nova edição do "Café com Negócios"

Acontece no Sebrae Mato Grosso do Sul, na próxima terça-feira (29), às 8h, mais uma edição do 'Café com

Negócios - Inspiração, Conhecimento e Networking'. Estarão presentes na edição “Empresas que fazem história”, José Thomaz Filho, Proprietário do Thomaz Lanches; Neca Chaves Bumlai, Diretora da Faculdade Insted; Danilson Charro, CEO da Mix Nutri; Francisco Souza, Diretor da Bontempo e Edson Luiz Bigolin, Diretor da Alvorada Materiais de Construção.

Os cinco empresários compartilham suas jornadas empreendedoras para falar sobre os desafios e oportunidades que encontraram pelo caminho.

Na temporada deste ano toda a venda de ingressos será revertida para o Instituto Donativa de Filantropia.

Há 45 anos no mercado, o proprietário do Thomaz Lanches, José Thomaz Filho, conta que transformar um bar em uma lanchonete foi a virada de chave para construir a história que podem contar agora depois de tantos anos. “Nós tivemos que recomeçar, apesar do percalço durante o caminho, começamos a vislumbrar onde poderíamos chegar”, lembra. Ele acredita que será interessante compartilhar no evento sua história de

dedicação, perseverança e de força de vontade.



Também com longa data de mercado, Edson Luiz Bigolin, Diretor da Alvorada Materiais de Construção, conta que o momento mais marcante de sua trajetória como empreendedor foi a sucessão familiar, onde ele e o irmão assumiram os negócios da família. “Tivemos que estabelecer as divisões dos bens da família e foi um momento bastante tenso, mas que deu tudo certo no final,” confessa.



Serviço

A 6ª edição do Café com Negócios “Empresas que fazem história”, acontece na terça-feira (29), às

8h da manhã no Sebrae Mato Grosso do Sul, na Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro



08h00 – Credenciamento

08h30 – Abertura Oficial

09h00 – Café com Negócios Painel

11h00 – Encerramento do Evento

